Alba Carrillo confiesa qué le han dicho en la cárcel sobre Jorge Pérez

Hace unos días, Alba Carrillo volvió, tras estar un mes desaparecida, a la televisión. Como era de esperar, lo hizo de la mano del programa en el que colabora, Ya es mediodía. Fue allí donde confesó que en todo este tiempo no lo había pasado nada bien, ni tampoco sus familiares.

Desde luego, la polémica con Jorge Pérez le acabó pasando mucha factura. Por ello, no tuvo más remedio que retirarse por unas semanas del foco mediático. Ahora, la modelo ha vuelto con las pilas cargadas y todo parece indicar que ya nadie la va a volver a pisotear.

También, como la colaboradora reveló, a pesar de que todo este drama fue muy duro para ella, lo cierto es que de todo esto acabó sacando un lado divertido. La misma Alba Carrillo contó lo que le dijeron los reclusos de una cárcel sobre Jorge Pérez.

El consejo que le dieron a Alba Carrillo en la cárcel

Fue la semana pasada cuando Alba Carrillo volvió más fuerte que nunca a los platós de Telecinco. Primero regresó al espacio donde ejerce de tertuliana, Ya es mediodía, y después en Sábado Deluxe, donde concedió una entrevista el pasado fin de semana.

El motivo de su visita fue analizar su característica personalidad, no obstante, como era de esperar, fue inevitable que no acabara surgiendo el tema de Jorge Pérez. Y, aunque ya ha pasado más de un mes de todo este escándalo, lo cierto es que todavía a día de hoy sigue generando bastante interés en los programas de televisión.

Asimismo, la modelo ofreció sobre ello algún que otro detalle en el Deluxe el pasado sábado, 14 de enero. Entre todo lo que dijo destacaron dos divertidas anécdotas. En la primera de ellas contó cuál fue la reacción de su padre, Carlos Carrillo, cuando se enteró de todo el lío que tuvo ella con el ganador de Supervivientes 2020.

"Mi padre me ha hecho reír mogollón con la historia de Jorge Pérez, pero no voy a contar qué me dijo", explicaba. En cuanto a la otra anécdota, guarda relación con una experiencia que tuvo recientemente en la cárcel.

Es preciso recordar que la colaboradora está cursando los estudios de Criminología, por lo que es usual que visite la prisión en algunas ocasiones. Asimismo, Alba Carrillo realiza talleres de lectura con los presos. Justamente, hace poco tuvo que acudir a una prisión por este motivo y fue allí donde acabó sucediendo lo inimaginable.

La modelo puso al día a los reclusos sobre su drama con Jorge Pérez. No nos cabe la menor duda de que no se dejaría ni un detalle al contar esta historia. Tras relatar todo lo vivido con Pérez, los prisioneros le dieron un consejo a la madrileña.

"Sí puedo contar qué me han dicho en la cárcel. Me dijeron: '¿Cómo te fías de los guardias civiles?", contaba riendo. Sin duda alguna, unas palabras que le hicieron levantar el ánimo y ver esta polémica desde otra perspectiva. "A mí la cárcel me anima", añadía.

El futuro profesional de Alba Carrillo

Lo cierto es que estas visitas a la cárcel son muy gratificantes para Alba Carrillo, pues allí puede tener conversaciones con los reclusos, además de analizar algunos de sus comportamientos.

Bien se sabe que para la modelo sus estudios son lo más importante de su vida. En varias ocasiones ha confesado su deseo de no centrarse tanto en la televisión para poder dedicarse a ser criminóloga. "Me encantaría ser colaboradora de sucesos o policía judicial, en eso estoy. Termino este año y me gustaría especializarme en esto. Aunque ser colaboradora del corazón tampoco es fácil, aquí también hay puñales, sangre", reveló hace unos días.

