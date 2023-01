Alba Carrillo confiesa lo de su hijo y se gasta un dineral para arreglarlo

Alba Carrillo lleva varias semanas alejada de todo lo mediático sin pisar un plató de televisión. Sin embargo, la colaboradora hizo arder las redes sociales al confesar lo que había sucedido con su hijo: una broma pesada en el día de Reyes. Algo que provocó la risa de miles de usuarios en las redes sociales.

Eso sí, la modelo tuvo que gastarse luego una buena cantidad de dinero para solventar el problema y conseguirle lo que tanto ansiaba.

Alba siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor, y claro está que nunca deja indiferente a nadie. El vídeo de la broma pesada a su hijo acumula más de 29k likes en su perfil de Instagram. Y rostros muy conocidos como Marisa Martín-Blázquez o Ana Obregón no han dudado en comentarle dicha publicación.

Alba Carrillo revela lo que ha ocurrido con los regalos de su hijo

La colaboradora ha pasado unas Navidades de lo más tranquilas, totalmente alejada de los medios y disfrutando de su familia. Alba Carrillo decidía tomar distancia y alejarse de la televisión tras toda la presión mediática a la que había sido sometida. La modelo reaparece hoy en el plató de Ya es mediodía y está claro que su vuelta va a dar mucho de lo que hablar.

Alba necesitaba este descanso de los medios de comunicación. La modelo ha estado muy pendiente de su familia en las últimas semanas, sobre todo de su hijo, Lucas, quien sufrió una aparatosa caída y se fisuró la nariz:

"Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse y, que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato", revelaron hace unos días en AR.

| Instagram @albacarrillooficial

La modelo ha estado junto a su familia y ha aprovechado al máximo los días de vacaciones y, sobre todo, el día de Reyes. Alba protagonizaba, junto a su hijo, un momento de lo más divertido con una broma que no hizo nada de gracia a Lucas.

El pequeño estaba desenvolviendo los regalos de Navidad, con la ilusión propia de un niño, sin embargo, lo que encontró tras quitar el papel regalo, no era lo que esperaba.

"¿No es lo que querías? ¿Te has enfadado? ¿No me habías dicho que querías unas entradas para ver a Quevedo? ¿No es esto? Se lo he pedido a los Reyes", revelaba Carrillo ante la cara de decepción de Lucas.

El pequeño quería unas entradas para el concierto del artista Quevedo, Alba le regaló un libro del escritor Francisco Gómez de Quevedo.

"Me dijo que le pidiera a los Reyes algo de Quevedo y no me ha parecido nada mejor que ‘El Buscón’. Es un clásico, no entiendo este comportamiento", comentaba Alba en tono irónico.

Sin embargo, todo estaba bajo control, los Reyes también habían traído las entradas para el concierto. Unas entradas de lo más cotizadas, dada a la gran repercusión que tiene el artista, que le habrán costado mucho conseguirlas. Y que, por cierto, no son nada baratas.

| GTRES

Alba Carrillo vuelve por todo lo alto

Hoy Alba reaparecerá en el plató de Ya es mediodía y la expectación es enorme. La modelo tiene muchos frentes abiertos tras su espantada de la televisión. No cabe duda de que Alba Carrillo viene dispuesta a responderlo todo y a afrontar todo lo que se le pregunte.

Joaquín Prat confesó ayer las ganas que tenía de que la modelo volviese a pisar el plató de televisión. Uno de sus recientes enfrentamientos con Cristina Porta será otro de los puntos fuertes de su vuelta a los medios.

