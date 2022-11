Alba Carrillo besó a otro famoso antes de estar con Jorge Pérez y la rechazó

Alba Carrillo está dolida con ciertos colaboradores porque han dado demasiados detalles de lo que hizo en la fiesta de Unicorn. La productora invitó a sus empleados a un evento para celebrar las fiestas navideñas y sin querer creó una trama perfecta. “Lo que hay en las fiestas se queda en las fiestas, cuando te estás divirtiendo es lo que pasa”, ha comentado Makoke.

Alba Carrillo está en boca de todos porque se besó con Jorge Pérez, él lo niega, pero hay pruebas que desmienten su versión. Existen vídeos que demuestran que Carrillo estuvo demasiado cerca del modelo, pero ella es una mujer soltera. “Creo que no hay que culpar a la persona que haya hecho el vídeo, si las personas se sueltan es lo que hay”, opina Makoke.

| Mediaset

Alba reconoce lo que ha hecho, pero nadie esperaba que antes de estar toda la noche con Jorge Pérez se acercara a otro famoso. Estamos hablando de Iván González, quien ha insinuado que rechazó a la colaboradora porque no tenía ganas de divertirse. Asegura que existe en vídeo en el que Carrillo intenta besarle y él se niega, versión que respalda el programa Fiesta.

“Yo la verdad es que llegué tarde a la fiesta, entré muy cortante y me dijeron que estaba siendo muy seco. Fui muy cortante con Alba, pero no pasa nada porque ella es una mujer soltera, así que prefiero ser prudente. No quiero contar nada más hasta que se vean las imágenes, pero me lo pasé muy bien aquella noche”, comenta Iván.

Alba está dolida porque no ha hecho nada malo, lo único que ha hecho ha sido disfrutar en un evento que consideraba privado. “Creo que Jorge ha sido el culpable de agrandar esta historia porque es tan fácil como reconocer lo que hay en los vídeos. Las imágenes que se van a ver hoy son todavía más explícitas”, declara Aurelio Manzano en su defensa.

Alba Carrillo afronta el problema y da la cara

Alba ha tenido muchos enfrentamientos con rostros conocidos, como por ejemplo con Olvido Hormigos. Para ella lo importante es defender a la mujer y siempre ha asegurado que nunca estaría con un hombre casado. Emma García quiere dejar claro que no se ha acostado con Jorge, solamente ha estado muy cerca de él toda la noche.

| TELECINCO

Carrillo no tiene que dar explicaciones, pero quiere hacerlo porque siempre ha ido con la verdad por delante. El que sí debería ser más sincero es Jorge Pérez, pues él sigue insistiendo en que nunca se besó con su compañera de trabajo. Una redactora de Fiesta desmiente esta postura y garantiza que hubo varios besos durante la celebración.

“Han seguido llegando imágenes comprometidas y no tenemos que poner el foco en quién hace los vídeos. Han llegado los vídeos y vamos a describirlos, están ahí y hablan por sí solas, pero cada uno que saque sus propias conclusiones”. La redactora ha animado al tertuliano a contar la verdad antes de que sea demasiado tarde y se quede sin tiempo.

Alba Carrillo, señalada por Iván González

Alba es muy risueña y le gusta pasarlo bien, es su carácter y en ningún momento quiso llegar a más con Iván. El problema es que él se ha presentado en Telecinco y ha asegurado que ella le intentó besar y él frenó la historia. Dice que llegó a la fiesta cuando “ya se habían bebido varias aguas con misterio” y le costó encajar entre los invitados.

Carillo no se esconde y el público ha aplaudido su valentía, no tiene nada que esconder. Es cierto que está muy sensible porque no quería hacer daño a la mujer de Jorge Pérez. Realmente son amigos y quiere lo mejor para todos, no ha intentado ensuciar ninguna historia de amor.