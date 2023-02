Alba Carrillo asegura que participará en 'La Isla de las Tentaciones'

Alba Carrillo ha estado en boca de todos en los últimos meses. Lo ha estado después de que protagonizase aquel affaire con Jorge Pérez en la famosa fiesta de Unicorn de la que se habló demasiado.

Una fiesta que provocó daños colaterales, como que el exguardia civil cántabro dejase la televisión, al menos de forma indefinida. Eso sí, Alba considera que ha salido reforzada y no tuvo problema en regresar a la televisión porque no ha hecho nada malo.

Ahora, Alba ha desvelado algo que nadie sabía y menos el gran público, como es afirmar que participará en la próxima edición de La Isla de las Tentaciones.

Una noticia inesperada y que dejaba sin palabras a Sandra Barneda, que ha contado con ella para una gala más de La Isla de las Tentaciones. Así, le ha preguntado en líneas generales cómo se encontraba su corazón tras el tortuoso affaire con Jorge Pérez.

Alba Carrillo pasa a la acción y acepta el reto

Y es que tras opinar Alba sobre una de las concursantes del conocido reality con uno de sus tentadores, Sandra Barneda ha sido muy hábil. Ni corta ni perezosa, le ha preguntado por su estado sentimental y cómo ha sobrellevado todo este tema del que se han dicho tantas cosas.

"Ahora soy el Grinch del amor, estoy escéptica", respondía Alba de forma muy directa, acabando su respuesta con una de sus frases irónicas. "Yo es que no entiendo la comunicación no verbal, me confundo", ironizaba la hija de Lucía Pariente en el plató de Telecinco.

Así está el corazón de la televisiva

Y es que con esas palabras, Alba dejaba claro que no está por la labor de enamorarse, al menos por un tiempo, y quiere vivir la vida. Dedicándose, sobre todo, a su familia, especialmente a su hijo Lucas y a su trabajo en televisión.

Lo cierto es que sobre aquel episodio que protagonizó con Jorge Pérez, Alba Carrillo nunca ha afirmado que sintiese nada especial por él. Aunque si puso de manifiesto en varias ocasiones que había una tensión sexual no resuelta que debía resolverse cuanto antes.

Eso sí, ahora, tras mucho tiempo sin ver al marido de Alicia Peña, ya no quiere saber nada de él e incluso ha perdido su amistad. Y todo después de ser amenazada por el propio Jorge si contaba demasiadas cosas sobre su intimidad.

Alba silencia el plató aceptando participar en La Isla de las Tentaciones

Actualmente, Alba Carrillo sigue disfrutando de su vida de soltera y ha afirmado que su mayor objetivo es seguir viviendo como hasta ahora.

Lo cierto es que Sandra Barneda le ha propuesto ser tentadora VIP de La Isla de las Tentaciones y Alba no se ha cortado un pelo al responder.

La presentadora del reality le ha dicho que si cuando se grabe la séptima edición sigue sin pareja cuenta con su presencia. Y ella le ha espetado lo siguiente: "Voy a seguir soltera y voy a ser tentadora VIP. Además, el 7 me encanta", ha dicho ante las risas del público.

"Ya no te puedes echar para atrás. Acabas de comprometerte", le ha respondido Barneda a lo que Alba Carrillo ha pronunciado en directo.

"También me casé y los compromisos se rompen, pero este no se romperá. Iré a La Isla de las Tentaciones 7 como tentadora VIP", ha dicho con total firmeza.

Sandra Barneda no daba crédito a que aceptase y se ha quedado realmente descolocada por ello. Veremos si finalmente la buena de Alba cumple esa promesa que podría ser toda una bomba para Telecinco.

