Ágatha Ruiz de la Prada desvela que vio morir a tres de sus hijos

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado sus memorias, una biografía cargada de pasión que se ha convertido en la pesadilla de muchos. Confiesa que no tiene relación con ninguno de sus hermanos y asegura que sus padres nunca le apoyaron en su carrera. Según cuentan en Socialité, su padre solamente estuvo en un desfile, el primero, y después desapareció de mapa.

Ágatha Ruiz de la Prada concedió una entrevista en ¡Hola!, pero se quedó con ganas de más y ha firmado un contrato con Sábado Deluxe. Será su intervención definitiva porque va a hablar de un hecho que marcó su futuro: la muerte de tres de sus hijos. Reconoce que se quedó embarazada en un momento inoportuno, por eso viajó a Londres para abortar en repetidas ocasiones.

| EuropaPress

Ágatha, según han contado en Socialité, se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 16 años. Tenía por delante una carrera formidable y decidió interrumpir el proceso porque no se encontraba capacitada para afrontar el reto. Se trasladó a Inglaterra y allí tomó la decisión, algo de lo que no se arrepiente y que considera lo más adecuado.

Ágatha es una estrella y su valentía le ha convertido en un icono, por eso no se ha dejado nada en el tintero. Su relato autobiográfico está plagado de escándalos, de ahí que sus tres abortos no hayan llamado tanto la atención. Vio morir a sus hijos, pero fue lo más acertado porque en aquella época ella no podía centrarse en sus cuidados.

Ruiz de la Prada es una madre estupenda, una persona que llena de alegría cualquier rincón. En ese sentido no tuvo demasiada suerte porque sus padres eran diferentes, sobre todo su madre, que “murió de depresión”. La diseñadora cuenta en sus memorias que se tomó “un bote de pastillas” porque no quería seguir luchando por su vida.

Ágatha Ruiz de la Prada no quiso tener un hijo de Pedro J

Ágatha ha estado enamorada, pero tardó en darse cuenta de que quería compartir su vida con Pedro J. Ahora le llama “el innombrable” porque considera que ha sido injusto y egoísta, sobre todo egoísta porque nunca ha pensado en la familia. Han tenido dos hijos juntos, Cósima y Tristán, ambos son adorables y muy talentosos.

| Europa Press

Ruiz de la Prada cuenta en su libro que podría haber tenido tres hijos con Pedro, pero el primero que tuvieron nunca llegó a nacer. Abortó porque no se sentía preparada, quizá nunca estuvo segura de compartir su vida con el periodista. Considera que es “un mal educado”, por eso no dejaba que sus amigas estuvieran en casa con él.

La artista ahora tiene una vida mucho más libre y disfruta del domicilio conyugal porque se ha acabado el miedo al ridículo. Según cuenta, antes no invitaba a nadie porque le daba miedo que Pedro fuera impertinente. Asegura que la educación nunca fue su fuerte, de hecho piensa que tiene muchas cosas que mejorar en este sentido.

Ágatha Ruiz de la Prada ni olvida ni perdona

Ágatha piensa que hizo bien cuando abortó de Pedro J, quería elegir cuando tener descendencia y así lo hizo. El problema es que su exmarido nunca estuvo a favor del aborto, dice que tenía un estilo de vida bastante conservador. Eso sí, según la diseñadora, escondía muchos secretos y siempre ha sido muy disperso con las mujeres.

Ruiz de la Prada descubrió los presuntos engaños de “el innombrable” y decidió interrumpir la relación en el último momento. Pero supuestamente ya había perdonado muchos atrevimientos, el problema es que su paciencia se agotó. Al menos eso es lo que lo ella cuenta en su libro.