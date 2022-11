Ágatha Ruiz de la Prada confiesa por qué no se habla con sus hermanos

Ágatha Ruiz de la Prada es, sin duda alguna, una de las diseñadoras de moda más carismáticas que existen en nuestro país. La empresaria lleva toda una vida dedicada a la moda, pero lo cierto es que su vida personal es tan interesante como su trayectoria profesional.

Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado algunos de los titulares más rocambolescos de los últimos tiempos. Ahora, viene dispuesta a contarlo todo a través de sus memorias, donde no deja títere con cabeza. La diseñadora se ha atrevido a abrirse por completo y contar uno de los grandes temas tabús: la inexistente relación con sus hermanos.

Ágatha Ruiz de la Prada se sincera como nunca

A sus 62 años, Ágatha se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. La empresaria se encuentra liberada, sin ataduras y sin tener que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Por ello, ha decido enfrentarse a sus demonios y contar su vida en primera persona.

Ágatha Ruiz de la Prada lleva décadas siendo uno de los personajes públicos más conocidos de nuestra sociedad. La aristócrata no tiene ningún problema en hablar de su vida personal, eso es algo que siempre ha tenido muy claro.

La diseñadora siempre ha sido una fiel defensora de la libertad del individuo y sobre todo de las mujeres. Ágatha tiene clara su postura con respecto a la publicación de las memorias: "Parece que las mujeres no pueden contar su vida. Cuando una mujer cuenta su vida, la gente se piensa que es una loca, ¿por qué una no puede contar su vida y se tienen que meter conmigo?", revelaba hace unos días.

El pasado sábado, Ágatha entró en directo en el Deluxe y no dudó en señalar las críticas que ya estaba recibiendo por publicar su libro: "Me han dicho unas burradas, como que si yo he denigrado a Doña Letizia, una cantidad de barbaridades. Y es que cualquier cosa que digas de ella se interpreta mal, no puedes hablar, parece que estamos en épocas medievales. Hay una censura tremenda y si eres una mujer van a por ti", sentenciaba.

La empresaria publica hoy sus memorias, donde hace un repaso por los capítulos más impactantes de su vida, tanto personales como profesionales. Sin embargo, en este libro Ágatha habla de la relación con sus hermanos, algo sobre lo que se ha pronunciado en muy pocas ocasiones.

La diseñadora no mantiene ninguna relación con ellos y señala a sus padres como los culpables de la situación: "Estaría muy bien poder arreglarlo, pero es una pena. Ha sido culpa de mis padres. La mayor ilusión de toda mi vida era llevarme bien con ellos”, confesaba para ¡Hola!.

En su última aparición en Lazos de sangre ya adelantó este tema: "Mi madre no sabía unirnos, no hacía más que meter cizaña. Yo era la hermana mayor y cuidaba de todos, qué rollo, me habría encantado ser hija única, porque todo es para ti", reveló.

No cabe duda que la relación con sus hermanos ocupará un importante capítulo en estas memorias.

Ágatha Ruiz de la Prada no dejará indiferente a nadie

La empresaria viene dispuesta a desnudarse por completo ante los lectores. Ella misma confesó que sus memorias habían sido revisadas por los abogados, con el fin de no meterse en ningún problema judicial.

Ágatha Ruiz de la Prada hablará como nunca antes de una de las relaciones que más le ha marcado: su historia con Pedro J. Ramírez. Además, ha asegurado que el periodista estaría intentando frenar la publicación de las memorias: "Está moviéndose todo lo que puede para paralizarlo, para que no salga. Creo que va a llamar a centros y a directores de medios para que no saquen nada", confesaba.

