Adela González promete que no puede hacer nada más y deja de insistir

Adela González acaba de recibir una noticia que le ha llenado de ilusión: le van a entregar un premio por ser la presentadora del momento. Un conocido medio ha organizado un festival y la vasca ha sido galardonada porque su talento se merece un aplauso. Su carrera está avanzando a pasos agigantados desde que pisó el plató de Sálvame, ahora incluso da pequeños pasos como influencer.

Adela González ha mostrado en sus redes un collar que está teniendo mucho éxito y diferentes plataformas se han hecho eco. Ella, al darse cuenta del efecto que estaba teniendo su complemento, se ha puesto a investigar duramente. Lo ha intentado todo, pero no puede hacer nada más y ha dejado de insistir: no sabe dónde se lo ha comprado.

| GTRES

Adela ha protagonizado un divertido momento en las redes sociales, pues ha compartido una publicación que pasará a la historia. Ha prometido que desconoce la procedencia del collar, ha insistido mucho y todavía no ha descubierto nada interesante. Es curioso que se haya estrenado en el mundo de las influencers de esta forma: no puede publicitar la tienda que le ha hecho famosa.

“El colgante de los mellizos, me preguntáis siempre por él, pero fue un regalo y quién me lo regaló no se acuerda dónde lo compró”. González ha posado con su collar y ha prometido que no sabe dónde puede ser adquirido, a pesar de que ha investigado. “Algunos me habéis dicho que habéis visto parecidos en El Corte Inglés”, termina diciendo la periodista.

González pidió ayuda a sus seguidores para saber todos los datos que necesitaba y así poder ejercer de influencer. Ya no puede hacer nada más y ha compartido varias publicaciones comentando lo que le estaba pasando en esta nueva faceta. Este tipo de detalles le han convertido en una estrella: su naturalidad ha hecho que no tenga ningún tipo de competencia.

Adela González ha compartido uno de sus secretos

Adela era una gran periodista antes de llegar a Sálvame, pero trabajaba en un empleo más discreto y no tenía tanta repercusión. Siempre ha sido una gran comunicadora, así que llegó a Telecinco con un ejército de seguidores bastante notables. Los expertos en redes aseguran que sus fans han crecido de forma exponencial, por eso le han entregado el premio.

| Instagram @adelagonzaleztv

González se siente cada vez más cómoda en Instagram, por eso comparte algunos secretos. Recientemente ha publicado un vídeo acudiendo al gimnasio y bromeando con las pocas ganas que tenía de cultivar su cuerpo. Siempre está perfecta para salir en televisión y quieren vestirla las mejores marcas, por eso el detalle de su colgante ha tenido tanta repercusión.

Varios medios se ha hecho eco de la evolución de la presentadora, quien empezó en Telecinco siendo un rostro complementario. En teoría entró para presentar una sección y para apoyar a Jorge Javier Vázquez, pero ahora lo sustituye. Ejerce de presentadora titular y ha demostrado que está completamente capacitada para entretener al público.

Adela González se ha ganado a sus compañeros

Adela, según ha salido publicado, les pide a sus compañeros de Sálvame que le hagan fotos para publicarlas en redes. Instagram se ha convertido en una buena plataforma para publicitar a las empresas que le ayudan a vestirse. Tiene un programa diario y muy poca gente se puede permitir usar un vestido nuevo para cada ocasión.

González ha asegurado que seguirá insistiendo y que intentará descubrir cuál es la tienda por la que le preguntan tanto. Los espectadores han aplaudido su naturalidad porque otra en su lugar habría puesto una excusa. Ella prefiere ser sincera, por eso cada vez está más asentada en Sálvame y los directores confían tanto en su prestigio.

