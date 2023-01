Adela González, preocupada al saber qué pasará con su trabajo en Telecinco

Adela González asume que hace tiempo que no sabe si el trabajo que lleva desempeñando desde hace casi un año en Sálvame va a tener continuidad en el tiempo. Es algo que no le deja dormir y ha desvelado sus mayores temores sobre su futuro profesional.

Sobre este asunto se ha explayado en una entrevista reciente con los compañeros de Deia. Con todo, habla abiertamente sobre este año exitoso que ha pasado en el espacio más veterano de Telecinco.

Adela hace balance de estos primeros pasos en un programa tan distinto a lo que venía haciendo en televisión. Y lo cierto es que cuando echa la vista atrás, su resumen no puede ser mejor.

Adela es feliz, pero sabe que puede llegar el final

"Personalmente estoy muy a gusto, me lo paso muy bien cada día porque es un formato tan loco y surrealista a veces que siempre te sorprende. Tienes una escaleta y sabes por dónde puede ir el programa. Pero luego el programa coge vida y nunca sabes por dónde van a saltar las cosas", sostiene Adela en la citada entrevista.

Preguntada si le ha pillado por sorpresa verse inmersa en un programa del tipo de Sálvame, ha negado la mayor.

"Venía de programas más sociales, donde podíamos hablar de muchas cosas. De repente no he caído en un formato de entretenimiento, no me he caído de un guindo. Eso sí, nadie lo hace como Sálvame", ha alabado al espacio de Telecinco.

Acerca de si le dio algún tipo de vértigo saber que se enfrentaba a un programa de más audiencia de lo que había hecho en el pasado, Adela ha sido franca.

"Me dio vértigo como me lo podía dar cualquier otro proyecto y en cualquier otra cadena porque te estás exponiendo personal y profesionalmente. Y lo tienes que hacer bien para un número de personas y punto", señalaba.

Adela González vive al día para no pensar en lo peor

Sobre cómo aterrizó en un programa como el de Telecinco, cuenta los pasos que se dieron para ello. "Me llamaron Óscar Cornejo y Adrián Madrid de La Fábrica de la Tele que saben muchísimo de televisión. Saben de mover fichas, ellos me conocían y me vieron ahí", comienza su 'speech'.

"Y yo decía ¿qué pinto yo ahí si me falta ese background? ¿Cómo voy a llegar yo ahí? 'Fíate de mí', me dijeron, 'tú lo puedes hacer bien'. Y ahora mis compañeros de plató me dicen: 'Mira, la que parecía buenecita…'", confiesa la vasca.

Aunque todo son alegrías para ella en el tiempo que lleva presentando Sálvame, le surge la duda de qué pasará con el programa a corto o medio plazo. Y es que mucho se ha hablado de que el espacio de Mediaset podría tener las horas contadas.

"Ahora hay proyecto y quizás dentro de una semana no cuentan contigo"

"En televisión hoy estás y mañana no estás y esa inquietud existe cada día. Quien piense que tiene la silla asegurada para siempre va mal y tienes que ganártelo diariamente. ¿Qué vendrá mañana o la semana que viene? No lo sé", ha sostenido.

Sobre si está acostumbrada a esa sensación de inquietud laboral, Adela ha sido más sincera que nunca. "Claro, es que si no, no podríamos vivir así. Ahora hay proyecto y quizás dentro de una semana no cuentan contigo", ha lamentado.

"¿Lo has hecho mejor o peor? No necesariamente porque quizás ese programa evoluciona hacia otra cosa. ¿Qué hacer? Pues en el día a día disfrutar y hacerlo bien. Así me lo tomo", sostiene la presentadora vasca.

