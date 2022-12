Adela González podría ser sustituida en 2023 por alguien inesperado

Adela González está muy feliz por haber fichado por Sálvame. Se ha integrado muy bien en el equipo, cuenta como presentadora con el apoyo del público y Mediaset confía tanto en ella que ha puesto su foto en los pasillos. Sin embargo, es consciente de que hay una famosa que estaría encantada de ocupar su lugar en el programa y que ha sorprendido al reconocerlo.

¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos que de Belén Esteban, que ha dejado claro que le gustaría presentar el formato. Lo ha manifestado mientras sustituía puntualmente a aquella y a Terelu.

Adela González, gracias a unas declaraciones de Belén, ha descubierto que en 2023 podría ser sustituida. La colaboradora también ha bromeado con el tema y ha asegurado que estaría encantada. Cada vez se siente más cómoda presentando programas.

Adela González, perpleja porque su puesto corre peligro

La periodista vasca está encantada trabajando en Sálvame y parece que los directores también lo están con su trabajo. No obstante, en las últimas horas hemos visto que el puesto de ella está en peligro. Sí, porque una de sus compañeras, Belén, ha expuesto que le gustaría ocuparlo.

Lo que ha sucedido es que Adela y Terelu habían sido enviadas hasta la calle Goya, donde está la discoteca en la que presuntamente Froilán habría participado en una pelea. Por este motivo, se ha decidido que en plató la 'jefa' fuera Esteban. Una postura que a esta le ha encantado.

| GTRES

Tanto es así que ha comenzado el programa diciendo: “Buenas tardes a todos los telespectadores que nos están viendo desde sus casas y a toda la gente que nos acompaña”. En este momento, David Valldeperas ha comenzado a darle instrucciones por el pinganillo y ella ha reaccionado. Lo ha hecho diciendo: “Nos ve mucha gente de España y del mundo y no había acabado”.

Acto seguido, ha explicado el porqué estaba en lugar de González y Campos: “Hoy me han puesto a mí de presentadora porque ellas están en la calle Goya. Tengo un mensaje para vosotras: No vengáis, no hace falta, que aquí estoy yo”.

A continuación, porque “me hace mucha ilusión”, ha presentado a sus compañeros y ha comenzado el espacio. Estaba feliz con su nuevo rol, por esto, cuando las citadas han regresado al plató, ella ha espetado: “Terelu, no entres corriendo. No hace falta que lo estoy haciendo muy bien”.

Adela González sabe que tiene el apoyo de los espectadores

La presentadora del Mediafest Night Fever puede temer que Belén acabe sustituyéndola en el nuevo año después de su primera incursión al frente de Sálvame. Y es que es consciente del tirón mediático que tiene la ex de Jesulín de Ubrique.

Pero si vemos las opiniones de los espectadores en redes, Adela puede estar muy tranquila. Esteban no la va a sustituir porque no ha convencido a gran parte del público del programa. Solo hay que leer los mensajes que en Twitter han dejado muchos seguidores del formato.

La vasca ha podido ver que tras los primeros minutos de su compañera presentando empezaron a circular comentarios atacándola. Ejemplos son estos: “¿Quieren terminar de hundir el espacio con este mono de feria?”, “Uff, adiós, no la soporto” y “Está siendo un bochorno por lo mal que lo hace”.

| Telecinco

En esta misma línea encontramos: “No me ha gustado, no sirve”, “Qué espanto, ya lo que faltaba” y “Por favor, que la quiten. No se puede hacer peor, qué ridículo por Dios”.

Y aún hay más: “Se cree que lo hace bien y dan ganas de llorar”, “Madre mía, no sabe ni leer”, “Esta no le quita el sitio a Adela ni el WC” y “No sabe leer el cue. Qué mal están para que presente esta analfabeta”.

