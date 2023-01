Adela González le pone un apodo a Jorge Javier Vázquez que pagará caro

Adela González y Jorge Javier se han reencontrado de nuevo en Sálvame. En medio de la polémica del colaborador Kiko Hernández, el cual había pasado un chat manipulado en el que se reían de Carmen Borrego.

En este contexto, ambos personajes se han vuelto a ver las caras en el plató de este espacio televisivo tan conocido. Un programa en el que hemos visto como Adela González y su compañero han vuelto a lanzarse varios zascas. Además, la presentadora ha apodado a su compañero con un mote muy sorprendente.

Adela González vuelve a lanzar varios dardos

Esta semana en Sálvame se aseguraba que Kiko Hernández les había pasado un chat que supuestamente estaba manipulado. Una prueba en la que se demostraba cómo se reían de la misma Carmen Borrego. Los colaboradores se han tenido que volver a ver las caras en el programa presentado por Adela González y Jorge Javier.

El programa daba inicio con la joven Cristina Porta en el centro del espacio televisivo. En el plató se podía escuchar mientras la voz de una mujer, la cual advertía que hoy se iban a volver a ver las caras para poder así hablar de su pasado. “Hoy pillas más que Carmen Borrego” mencionó Jorge.

| Mediaset

A lo que respondía Adela González: “Pues estoy premenstrual, así que tengo más mala leche”. Sálvame comenzaba bien fuerte con estas declaraciones por parte de ambos personajes. La respuesta de Adela le sirvió al presentador para preguntar directamente a Carmen Borrego si a ella también le pasaba.

“Yo lo tengo muy olvidado, ya no es que tenga menopausia, es que no tengo regla desde los 30 años por culpa de un cáncer como todos saben” contestaba ella. A su vez, Adela González mencionaba sin tapujos: “Pero la mala leche la traes de serie no te hace falta regla”.

Adela González utiliza este apodo para referirse a Jorge Javier

Tras la frase que soltaba Adela González, Carmen no dudo en contestar rápidamente. “Sí, la mala leche la tengo en los genes como tú”. Un dardo directo para la periodista que supo saber afrontar: “Claro y haces muy bien te lo digo en serio, a mí me pasa también”.

Mientras ambas se contestaban la una a la otra, el catalán se atrevió a añadir: “Lo de la mala leche la soléis tener mucho las personas bajitas”. Una respuesta que Adela González no dejó escapar para poder contestarle con una frase que nadie se esperaba.

| Mediaset

“Mira, habló Tkachenko” mencionaba ella muy tranquila. Con este comentario, la presentadora estaba haciendo alusión al jugador de baloncesto de Rusia que ha destacado tanto por su alta estatura de 2,21 metros.

Carmen añadió también su opinión en este tema: “Yo conozco a tanta gente alta con mala leche que me dejó de importar hace tanto tiempo lo de que los bajitos la tenemos”. A lo que el catalán contestaba: “Ahora que lo dices yo también”.

El comentario que dejó en mal lugar a Adela González

Hay que mencionar que Jorge Javier hace varios días tuvo que regresar al plató de Sálvame tras sus fabulosas vacaciones. Una vuelta que trajo una polémica causada por los comentarios que hizo respecto a su ausencia.

El colaborador hizo unas declaraciones apuntando a los últimos acontecimientos que se habían vivido en el programa. Unas informaciones que tenían que ver con las supuestas grabaciones de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, y la huida de Carmen Borrego del plató.

El colaborador apuntaba: “¿Pero por qué? Porque tuve que llegar yo a poner orden”. Pero acto seguido matizaba: “Con permiso de Adela, ¿eh?”. Menospreciando así a su compañera, Adela González dejando caer que sin él, el espacio televisivo no funcionaba tan bien como con él.

