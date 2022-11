Adela González: la humillación que acaba de sufrir por trabajar en 'Sálvame'

Adela González ha vivido uno de los peores días dentro de Sálvame. Y es que, durante la última emisión de este programa vespertino, la presentadora se ha llevado una muy mala contestación por parte de una de sus compañeras de trabajo.

Este sábado, 19 de noviembre, Lydia Lozano tuvo que revivir una de sus peores pesadillas. Después de años alejado de la pequeña pantalla, el cantante italiano Al Bano se sentó en el Deluxe para hablar sobre todos los frentes abiertos que tiene actualmente.

Como era de esperar, este lunes, Adela González y el resto de los colaboradores de la versión vespertina de este formato dedicaron gran parte de su emisión a comentar esta polémica entrevista y los motivos que llevaron a Lydia a no estar presente en ella.

Nada más dar paso al tema, la periodista aseguró que abandonaba el plató porque no quería participar de la tertulia. “Me voy a salir fuera y deberíais respetarme”.

"Este programa me dio la libertad de no existir. Ahora no quiero que me pongáis caras, que diga Matamoros lo que le salga de las narices, pero yo no voy a participar en este juego".

Después de que Adela González y Terelu Campos intentaran por todos los medios que la colaboradora regresara al plató, el exrepresentante no se lo pensó dos veces a la hora de atacar a su compañera públicamente.

Y es que, según él, Lozano lleva años hablando del tema y sosteniendo una versión que sabe perfectamente que es mentira. "Lo que sería higiénico y sanador es que esta señora tuviera las agallas de contar la verdad. Es que hay que pedir perdón al público y a todo el que se le trasladó lo que no es".

Pero, lo que menos se esperaba Adela González era la contestación que Lydia Lozano le iba a dar por intentar enterarse de lo que sucedió durante uno de sus polígrafos.

Adela González no esperaba esta contestación

Adela González no esperaba que Lydia Lozano se fuera a enfadar con ella por intentar comprender qué es lo que pasó con el Polideluxe al que Matamoros estaba haciendo referencia.

"La verdad de todo esto la tiene esta casa en un polígrafo que está bajo llave porque esta señora no autoriza su emisión", aseguró Kiko, poniendo una vez más en duda la versión de la periodista.

Tras escuchar estas palabras, las dos presentadoras de la tarde fueron a buscar a Lydia para ver si quería responder a su compañero. "Yo de esta niña no voy a volver a hablar en mi vida, me da igual las burradas que diga".

"Burradas las que dijiste tú", aseveró Matamoros, justo antes de que Adela González explicara que había hecho una narración de todo lo que sucedió.

"Me parece muy bien, si me lo sé todo. No está hablando de él, es que está contando mi vida y me la sé muy bien", le respondió Lozano, visiblemente nerviosa.

Segundos después, el exsuperviviente le pidió a la colaboradora que diera permiso para emitir el famoso polígrafo que podría esclarecer todo este tema.

"¿Hay alguna condición para que se emita o es una decisión del programa? ¿Ahí se preguntaba sobre toda la investigación?", le preguntó Adela González al director deSálvame, en un intento por entender lo que estaba sucediendo.

"Adela, acabas de llegar, ¿vale? Esto lo he vivido yo hace tres años", le replicó Lydia. "Juré que me iba de este programa. Hablé con los directores y dije que no volvía. Lo tengo firmado con la cadena. Si volvemos a hablar de ese polígrafo, yo me piro".

En ese momento, Terelu Campos decidió salir en defensa de la presentadora, recordando que cuando pasó todo esto, ella no se encontraba dentro del programa.

"¡Pues te metes en Google y lo buscas!", le gritó Lozano a Adela González. "¿Qué te crees que he hecho? Pero en Google no hay todas las respuestas. Y si yo tengo a la fuente, le pregunto", le respondió ella.