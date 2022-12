Adela González ya le ha explicado a su marido qué siente por uno de 'Sálvame'

Adela González está disfrutando de un buen momento profesional en Mediaset. Y es que el grupo confía tanto en ella que ya tiene su foto en los pasillos de Telecinco. Además, está al frente del Mediafest Night Fever y también de Sálvame, en cuyos programas ha coincidido con un compañero que no la deja indiferente.

Nos estamos refiriendo a Kiko Jiménez. Joven que, como ella no ha ocultado en afirmar, le resulta muy atractivo y toda una tentación.

Adela González reconoce lo que siente por Kiko Jiménez

La periodista ha compartido plató en varias ocasiones en Sálvame con el novio de Sofía Suescun. Pero este pasado viernes se vieron las caras en otro escenario. Ni más ni menos que en el del Mediafest Night Fever.

Este formato, que Adela González presenta junto a Jorge Javier Vázquez, aceptó a nuevos concursantes: Rocío Carrasco y Makoke, que vivieron un momento tenso, y Kiko. Los tres tuvieron que demostrar sus cualidades artísticas y lo cierto es que se entregaron con resultados dispares.

| GTRES

El jienense tuvo que meterse en la piel de Ricky Martin, junto a Jorge González, y lo cierto es que estaba encantado. Le fascinaba que se le hubiera considerado con el físico necesario para interpretar a dicho sex symbol. Y más encantado aún estuvo con la presentación que le hizo su compañera.

Exactamente, la vasca afirmó: “Jiménez está aquí para demostrar que es más que una cara bonita y un cuerpazo, esto último lo añado yo”. Unas palabras que llevaron a Jorge a decir: “A ti te mola”. Y ante la cara de incredulidad de este, ella lo reconoció: “Es que muy guapo este chico”.

“Perdona, claro que me gusta, tengo ojos en la cara. Me parece que es un chico guapo, tiene cuerpazo, es estéticamente bello”.

Estas palabras provocaron la reacción del novio de Suescun que improviso una canción: “Ay, Adela, que te como. Cómo presentas, desde que estás aquí eres la reina”. Lo que trajo consigo que los dos bailaran juntos de manera sensual, para estupefacción y risas de Vázquez.

Adela González, encantada con la actuación

La presentadora de Sálvame aprobó la actuación de su compañero en la piel de Ricky Martín. Y no fue la única, pues parte del jurado también lo valoró positivamente. Así, Soraya Arnelas no tuvo reparos en afirmar: “Lo has vendido muy bien, te has entregado y has hecho lo que has podido”.

Algo más cauta fue Cristina Rodríguez: “Cuando has salido, me ha horrorizado lo que has hecho. Luego me ha gustado bastante, aunque he tenido la sensación de que en algún momento ibas a hacer un striptease”.

La vasca vio que el público del programa también tuvo opiniones dispares sobre Kiko, aunque la mayoría fueron positivas. De ahí que en redes se publicaron mensajes como: “Como dice Adela González, es guapísimo. Y no está inflado como Rafa Mora”, y “Lo ha dado todo”.

Sin olvidar otros como “Se ha notado que se ha esforzado”, “Lo ha hecho genial”, “Es un showman, bravo. Eres el ganador, Adela y yo te deseamos” y “Me ha encantado. Ha estado espectacular y ha clavado a Ricky Martin”.

Eso sí, quienes no quedaron satisfechos con su actuación también escribieron. Dejaron comentarios de este tipo: “¿Hoy está gilipollas o me lo está pareciendo a mí?” y “En nombre de España, pido perdón a Ricky. Kiko ha hecho una imitación burda y ridícula”.

A los que se añadieron: “Se parecía a mí en las fiestas de mi pueblo”, “Va pasadísimo” o “Pero, esto qué es?”.