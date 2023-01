Adela González decide contarlo todo y desmonta a sus rivales

Adela González se ha convertido en la presentadora con más proyección de Telecinco y consecuentemente cada vez tiene más rivales. Se lleva bien con todos sus compañeros, pero ostenta un cargo bastante cotizado y su puesto genera ciertas envidias. Afortunadamente cuenta con el respaldo del público, aunque también hay ciertos espectadores que le ponen en apuros.

Adela González sabe que es imposible gustarle a todo el mundo, lleva muchos años delante de las cámaras y ha asumido la lección. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta la opinión de la audiencia, todo lo contrario, pero no puede dejarse llevar por nadie. Recientemente ha tomado la decisión definitiva: conceder su entrevista más personal.

| Mediaset

Adela ha desmontado a sus rivales porque ha decidido contarlo todo en su entrevista. Lo primero que ha hecho es reconocer que ella también dudó cuando le ofrecieron trabajar en Sálvame, pero ahora se alegra. Cuenta que recibió una llamada de los dueños de La Fábrica de la Tele y creyó en su criterio, apostó por su potencial.

Adela ha dejado claro que en Telecinco no hay censura, sobre todo en Sálvame porque es un programa vivo y completamente incontrolable. “Es un programa que escucha a la gente, qué es lo quiere ver y escuchar y por ahí van las cosas. Si algo funciona seguirá funcionado y esa historia va a crecer”, comenta durante su entrevista más sincera, en un medio digital.

González ha tenido desencuentros con algunos compañeros, como por ejemplo con Carmen Borrego, pero no le debe nada a nadie. Fuera de cámaras siempre ofrece las explicaciones pertinentes y deja claro que nunca tiene malas intenciones. Lo único que pasa es que su trabajo es duro: a veces tiene que incomodar a los colaboradores con sus preguntas.

Adela González se sincera: “Reír siempre es terapéutico”

Adela ha confirmado que en Sálvame hace una especie de terapia porque está constantemente de buen humor. “Reír siempre es terapéutico y me he reído mucho y a carcajadas, también he llorado de la risa en muchas ocasiones”. La vasca cree que le “ha venido muy bien” aceptar la propuesta de La Fábrica de la Tele porque ahora hace programas muy amenos.

| Instagram @adelagonzaleztv

González ha hecho un breve repaso de su carrera profesional y se ha dado cuenta de que está preparada para cualquier reto. Es cierto que ahora trabaja en un espacio muy alocado, pero también lo es que ha estado al mando de programas muy divertidos. Todos los compañeros que ha tenido hablan maravillas de ella, a pesar de que ahora tenga pequeñas rivalidades.

La periodista está haciendo un gran trabajo y el público se lo está compensando con buenos datos de audiencia. Los espectadores se han manifestado y han dejado claro que la prefieren a ella antes que a su antecesora: Carlota Corredera. La gallega no ha conseguido convencer al público de que también se merece formar parte de la familia de Sálvame.

Adela González ha dejado claro lo que piensa

Adela reconoce que los datos de audiencia todavía le siguen afectando porque siempre quiere registrar un nuevo récord. "Siempre quieres tener toda la audiencia del mundo porque significa que has dado con el programa que quieres ver. En todos los medios quieres que te sigan y se lo pase bien contigo porque estamos ahí para la gente: existes para que te vean".

González tiene claro que no va a portarse mal con nadie para tener más éxito y ese es su gran mérito. Lógicamente no puede contar con el aplauso de todos, pero hay muchos espectadores que ya le adoran. Sus compañeros, a pesar de tener ciertos problemas, también le han recibido con los brazos abiertos.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp