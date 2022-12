Adela González, cazada en la casa de un famoso haciendo lo prohibido

Adela González se ha convertido en una de las presentadoras favoritas de Sálvame para los espectadores. Y lo ha conseguido gracias a su naturalidad, a su saber estar y a que no tiene reparos en abordar cualquier tema. Pero también a que siempre consigue sorprender al público, lo que hizo ayer presentándose en la casa de un famoso.

En concreto, Adela acudió a la vivienda de Mario Vargas Llosa tras desvelarse que se había separado de Isabel Preysler. Es más, hizo algo prohibido: acceder al interior del edificio y poder ver y mostrar cómo era.

Adela ha sido cazada en la casa del famoso más buscado de momento. Siempre está a la altura de las circunstancias.

Adela González, al pie de la noticia

La periodista vasca es consciente de que uno de los temas más candentes de la prensa rosa es ahora la ruptura de Mario e Isabel. Por este motivo, ha accedido a la propuesta que le ha hecho la dirección del programa de personarse en la residencia del escritor en Madrid. Nos estamos refiriendo al inmueble de 280 metros cuadrados que él posee en el centro de la ciudad y que ocupa toda una planta.

Adela, una vez allí, ha intentado ponerse en contacto con el ya ex de Preysler. Por ello, ha procedido a llamar al telefonillo de su vivienda en pleno directo de Sálvame. Sin embargo, no ha obtenido ningún tipo de respuesta.

Tras una pausa publicitaria, Adela González ha reconocido que durante los anuncios ha vuelto a intentarlo. Y ha sido en ese momento cuando ha podido hablar con alguien que está en la vivienda. Ha dicho: “Antes he llamado y me ha atendido amablemente una persona, que entiendo será del servicio”.

“Le he preguntado por él y me ha dicho que ella no está en disposición de dar ningún tipo de información. Yo le he dado las gracias, le he deseado feliz Navidad y esto es todo lo que hemos podido rascar. La verdad es que nos gustaría hablar con él porque el anuncio de la ruptura solo lleva las palabras de su ahora ya ex”.

Adela González hace algo impensable

La presentadora de Sálvame ha conseguido ni más ni menos que acceder al edificio donde vive Vargas Llosa. Lo ha logrado gracias a que le han permitido pasar unos viajeros que habían alquilado un apartamento turístico en el bloque. Estos incluso le han enseñado el lugar donde se iban a alojar, lo que ha servido para hacerse una idea del hogar del citado escritor.

Adela ha mostrado así la espectacular escalera de madera, el elegante papel pintado de las paredes e incluso las fascinantes vistas de la calle.

Después, ha vuelto a plató y allí han seguido hablando de la sorprendente separación. La vasca ha visto a María Patiño exponer cuál habría sido el verdadero motivo de la ruptura, sobre la que se han dado distintas causas. Ha explicado: “Isabel Preysler en repetidas ocasiones desde hace aproximadamente seis meses solo tiene un deseo: casarse”.

“Y él no se quiere casar. Ella se lo vuelve a pedir diciendo: 'Si el día de mañana te pasa algo, yo no voy a quedar como la amante de Mario Vargas Llosa'. Esta última petición se produce hace unos escasos días y él vuelve a decir que no”.

A esto ha añadido: “Esta es la exclusiva del verdadero motivo de la ruptura. Él no quería casarse de manera formal y eso está confirmadísimo. Ella no quería quedarse como una amante de por vida en el caso de que a él le pasase algo”.

