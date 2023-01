Adela González averigua la verdad y entiende que la traición es máxima

Durante la pasada tarde en Sálvame, Adela González protagonizó uno de los momentos más sorprendentes de todo la emisión del programa. Tras conocerse las nuevas informaciones con la supuesta traición a al clan Campos, Adela González estaba dispuesta a continuar indagando más sobre todo el entramado.

Kiko Hernández afirmaba que Gustavo, el chófer de María Teresa, tenía en su posesión grabaciones de toda la familia. Adela averiguó toda la verdad de lo que había ocurrido, según las informaciones de Hernández. Y es que, de ser ciertas, estaríamos hablando de una gran traición a toda la familia de María Teresa Campos.

La tensión se podía cortar con un cuchillo, ya que Adela González pudo hablar con Belén Ro, una de las pocas conocedoras del entramado. Según contó Hernández, la periodista sí era conocedora de las supuestas grabaciones que se les habían hecho a la familia Campos.

Adela González ya conoce lo ocurrido

Durante la pasada tarde de ayer, Adela González se propuso ir más allá, y conocer todos los detalles de la supuesta traición que habría sufrido la familia Campos. Fue Kiko Hernández quien aseguró que Gustavo, mano derecha de María Teresa Campos, habría estado grabado llamadas y conversaciones de Terelu, Carmen, Alejandra y la propia María Teresa.

Pero eso no quedó ahí, Kiko aseguró que Belén Ro era totalmente conocedora de esto:

“No me extraña porque Belén siempre ha defendido a Gustavo de todo”, sentenciaba Borrego.

Recordemos que la periodista se alejó por completo del universo Sálvame tras la polémica del préstamo.

Tras sacar el tema de las grabaciones en plató, las cámaras del programa pillaron a Belén Ro en las instalaciones de Mediaset. Ahora que Adela González ya era conocedora de la verdad, no dudó en lanzarse en su búsqueda para ver si podría obtener el testimonio de la periodista.

Adela se recorrió todos los platós de Telecinco hasta que finalmente llegó a maquillaje. Sin embargo, las cámaras no pudieron captar el momento, y solo los micrófonos fueron testigos del momento. Tras el encuentro, la presentadora reveló que Belén optó por no hablar y no pronunciarse al respecto.

Adela persiguió a Belén por los pasillos mientras le preguntaba sin cese sobre toda la polémica. La periodista solo aceleró el paso y esquivó todas las preguntas de González.

Ahora, la polémica continúa más viva que nunca. Tras conocerse la existencia de dichos audios, el clan Campos se enfrentaría a una de las mayores traiciones.

La polémica solo ha comenzado

La sorpresa fue mayúscula en el plató. Adela no podía dar crédito a las informaciones que había revelado el colaborador. Carmen, por otro lado, no podía evitar mostrarse muy nerviosa y tensa, ya que ella sabe lo importante que es Gustavo para su madre.

Adela continúa indagando en el tema y le preguntó a Carmen Borrego cómo pensaba abordar la situación. Por el momento, la colaboradora tiene claro que necesita tiempo, y sobre todo, tener una conversación con Gustavo. Y es que justo cuando parecía que las aguas volvían a su cauce dentro de la familia Campos, todo vuelve a desmoronarse.

No cabe duda de que esta traición va a dar mucho de lo que hablar, y solo queda esperar si, finalmente, Belén Ro se aventura a dar su testimonio. Todo apunta a que la periodista sabe mucho más de lo que parece, pero por el momento ha optado por hacer voto de silencio.

