Acusan a Sonsoles Ónega de ser responsable de un suceso muy serio

Sonsoles Ónega se ha convertido una vez más en el centro de todas las críticas, después de que un usuario de las redes sociales le acusara de ser la principal responsable de un suceso muy grave relacionado con Dani Alves.

En los últimos días, la presunta violación del exjugador del Barça a una joven de 23 años ha acaparado toda la atención de los medios de comunicación de nuestro país.

Y es que, aunque Alves niega lo sucedido, la víctima asegura tener en su poder un examen médico con el que podría demostrar esta supuesta agresión sexual.

Ahora, y en medio de toda esta polémica, el nombre de Sonsoles Ónega ha vuelto a resonar con fuerza, después de que un usuario de Twitter acusara a la presentadora de propagar un "bulo" a través de su nuevo programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles.

Sonsoles Ónega, señalada con el dedo

Sonsoles Ónega la vuelve a liar en las redes sociales. Hace unos días, la presentadora emitió, en exclusiva, las primeras declaraciones de Dani Alves tras ser acusado de violación.

Después de la emisión del programa, varios usuarios de Twitter no tardaron en acudir a esta red social para opinar acerca de lo que acababan de ver.

Pero, lo que menos se imaginaba Sonsoles Ónega era que un internauta iba a cargar tan duramente contra ella y el resto de su equipo este mismo lunes 23 de enero.

Esta persona no se lo pensó dos veces a la hora de rescatar un fragmento del formato en el que, según él, "el bulo de los 47 segundos de la violación de 15 minutos de Dani Alves lo propagó Sonsoles Ónega".

"Buena alumna de Ana Rosa Quintana. Terrorismo machista informativo. Y ahora Sonsoles sí que es basura", añadió este usuario, a continuación.

En el vídeo que compartió esta persona, se pueden escuchar las polémicas declaraciones de Alves. "Hemos tenido oportunidad de hablar con él y ha tenido la amabilidad de grabarnos estas declaraciones", comenzó explicando el periodista Carlos Quílez.

Bajo el punto de vista del compañero de Sonsoles Ónega, se trata de unas declaraciones "bastante coherentes", comentario que ha generado una gran polémica en redes.

Y es que el comunicador no tuvo ningún problema en darle al futbolista el beneficio de la duda al asegurar que "habla en un tono muy tranquilo, muy sosegado y con un discurso muy coherente".

Fue en este momento cuando la presentadora de Y ahora Sonsoles decidió cuestionar las verdaderas intenciones el deportista y aseguró que podría ser "toda una operación" para lavar su imagen.

Pero, antes de sacar sus propias conclusiones, Sonsoles Ónega consideró que lo "procedente" en este caso era escuchar la grabación que llevó su compañero de plató.

En el vídeo que consiguió Carlos Quílez y emitió en exclusiva este formato de Atresmedia, se pudo escuchar al acusado defenderse de todas las acusaciones que se han vertido sobre él.

"Primero, me gustaría desmentir todo", aseguró Alves, antes de apuntar que, efectivamente, él estuvo en aquella discoteca "disfrutando con más gente".

"Todo el mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar. Estaba disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás… Luego, cuando tú decides ir al baño, no tienes que preguntar quién está dentro para poder ir […] Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, nunca la he visto".

Después de asegurar que él jamás ha invadido el "espacio de otra persona sin su consentimiento", el futbolista pidió que se acabara con esta mentira de una vez por todas. "Ya basta porque están haciendo daño, sobre todo, a mi gente".

Como era de esperar, estas palabras han generado un gran revuelo en Twitter, donde varios de sus usuarios no han tardado en cargar contra el futbolista y Sonsoles Ónega.

"Y ahora que se sabe la versión oficial, ¿Sonsoles y su programa van a rectificar?", se preguntaba un internauta. "Después de lo del AS, parece no haber aprendido nada", aseguró otra persona.

