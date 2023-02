Acusan a otro futbolista de hacer lo mismo que Dani Alves: 'Me dejó tocada'

Dani Alves se ha convertido en las últimas semanas en noticia por su ingreso preventivo en prisión. Y es que ha sido acusado de un delito de agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona. Un caso que ha conmocionado a todo el mundo y que ha permitido desvelar uno similar de otro futbolista.

En concreto, ha sido Emma García la que en Fiesta ha desvelado que una chica se ha puesto en contacto con ella. Lo ha hecho para contarle que a su hermana le pasó lo mismo que a la joven que ha denunciado al brasileño. Sufrió abusos de otro jugador de fútbol.

La situación de Dani Alves desvela otro delito

El exculé está en el foco mediático en nuestro país y fuera del mismo. El haber sido acusado de tan grave delito lo ha llevado a prisión sin fianza. Y hay un gran interés por conocer cómo va avanzando el caso.

De esta manera, Dani ha ocupado parte importante del tiempo del programa Fiesta este pasado sábado. Se ha hablado de su día a día en prisión así como también del protocolo que existe para afrontar casos como el suyo. Sin pasar por alto que, del mismo modo, se ha puesto sobre la mesa los mensajes insultantes que recibe la mujer de él, Joana Sanz.

Asimismo, se ha querido hacer hincapié en resaltar la valentía de la víctima al denunciar. Víctima que está viendo que su testimonio desgarrador se está ratificando con las imágenes de las cámaras de la discoteca. E incluso con las huellas que se han obtenido del cuarto de baño donde sucedieron los hechos.

Y al abordar todo esto, Emma García ha desvelado algo importante. Ha manifestado: “Voy a contar una cosa que me impresionó mucho el otro día. Cuando hablamos del tema, salí del programa y uno de los mensajes que tenía en Instagram era de una chica que a su hermana hace muchos años le había pasado lo mismo con un futbolista”.

“Me decía que su hermana no lo había denunciado y que esta, a pesar del tiempo, no había recuperado su vida. No lo ha hecho ni a nivel psicológico ni en general”.

A esto ha añadido: “Esta chica me decía que estaba muy bien que estos casos salgan a la luz. Me emocionó y me dejó tocada esta historia. Por esto digo que ojalá siga existiendo esta valentía por parte de las víctimas”.

“Y también ojalá siga existiendo este protocolo para que las personas puedan denunciar, sea famoso o no el agresor. Que se denuncie, por favor”.

Dani Alves concede sus primeras palabras

El jugador brasileño ha decidido romper su silencio en las últimas horas. Así, La Vanguardia ha recogido que Dani parece que ha hablado en prisión sobre su situación. Al parecer, ha dicho: “Aceptaré lo que venga".

"Me fui de casa con 15 años y he superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

Es más, incluso parece que ha negado haber cometido el citado delito. Se publica que Alves ha afirmado que la relación sexual fue consentida y que si la negó en un primer momento fue por temor a la reacción que tendría su mujer.

Además, se ha sabido que el abogado del futbolista ha interpuesto un recurso de apelación para conseguir que su defendido sea puesto en libertad provisional. Para convencer a la juez de que no huirá, indicará que Dani permanecerá en su domicilio de Barcelona hasta que se celebre el juicio. Es más, le propondrá que el brasileño lleve una pulsera telemática.

