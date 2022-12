Acusan a Laura Fa de tener amigos en la cárcel y ella estalla

Laura Fa ha vivido varios momentazos estos días en Sálvame. Uno ha sido cuando, por error, desveló el nombre del famoso que habría sido infiel a su pareja. Y el otro ha sucedido cuando ha protagonizado un enfrentamiento con un compañero y este la ha señalado de algo que se desconocía.

En concreto, ha sido Belén Esteban la que la ha acusado de tener amigos en la cárcel. Un comentario que ha sido un golpe bajo para la periodista, la cual se ha sentido muy molesta y enfadada.

Laura Fa ve saltar el conflicto

La colaboradora de Sálvame afronta con vehemencia los temas que se tratan en el programa. Y así es como ha abordado la supuesta implicación de Froilán en una pelea que ha acabado con un joven apuñalado. Una pelea que le ha servido para volver a arremeter contra el joven, que no es la primera vez que es protagonista de una polémica.

Ante esta cuestión, Belén, fiel defensora de la monarquía, ha decidido intervenir. Lo ha hecho para decir: “Si me deja el director y no me interrumpe, quiero mandar un mensaje a toda la juventud y a todos los que salen. La vida está para vivirla, no para buscar problemas”.

“Lo bonito de la vida es disfrutar, lo malo es que os pase algo a vosotros. Pensad en vuestros padres, en vuestros abuelos, vuestros tíos. Solo os digo que la vida está para vivirla y no para buscar movida”.

| TELECINCO

Este comentario ha llevado a Laura a tomar la palabra para arremeter contra Froilán: “El problema es que él se pasa de vivirla. Lleva muchísimos años que no hace nada, que se dedica a vete tú a saber qué”.

Unas palabras que no han gustado a Esteban, a tenor de lo que ha dicho acto seguido. Ha expuesto: “¿Y qué tiene que ver que no estudie? Hay mucha gente que no estudia y no se dice nada de ellos”.

Laura Fa recibe un golpe bajo

La periodista del corazón ha visto que sus ataques al sobrino del Rey no han gustado nada a la de San Blas. Especialmente le ha molestado esto que ha dicho Fa: “Siendo el cuarto en la línea de sucesión, para los que sois monárquicos, me parece un personaje”.

Tanto es así que Belén le ha espetado: “Ya estás metiendo la pullita, siempre estás con lo mismo. Es que luego si llamamos a Casa Real no nos lo van a coger”.

| Telecinco

La tensión entre las dos ha ido creciendo y ha llegado a su máximo nivel cuando la ex de Jesulín ha dicho que apoyaba la monarquía. Ha afirmado: “Habrá gente a la que guste y a la que no. Pero a mí me encantó el discurso de Felipe VI de Nochebuena”.

Esta cuestión ha llevado a Laura a dejar constancia de que ella rechazaba dicho momento del Rey. Y todo al tiempo que ha vuelto a arremeter contra Froilán y su hermana al indicar que se beneficiaron de las polémicas tarjetas black. Comentario que ha llevado a Esteban a tomar la palabra dándole un golpe bajo a su compañera: “Tampoco vamos a hablar de los que te tocan a ti”.

“Sí, a los que han estado entre rejas. Cada uno tiene que tener respeto por lo que piensa en política, yo en la vida te diré lo que tienes que hacer. Como tú tampoco me tienes que decir a mí a quien defender”.

| GTRES

De esta manera, Laura Fa, visiblemente enfadada, ha quedado en el punto de mira al ser señalada como alguien cercano a presos. No sabemos si Belén se refería a los políticos independentistas de Cataluña, de donde es la periodista, o a otras personas de su círculo. Sea como sea, el encontronazo se ha vivido, generando una sensación de absoluto malestar en el plató.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp