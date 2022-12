Acusan al exmarido de Carmen Borrego de manipular a una mujer embarazada

Carmen Borrego está de actualidad porque han filtrado una información de su hijo. La revista Lecturas, medio con el que tiene una fantástica relación, ha asegurado que llevan desde octubre sin dirigirse la palabra. Pipi Estrada, su excuñado y actual compañero, ha puesto encima de la mesa una teoría que no ha gustado nada a Borrego.

Carmen Borrego ha escuchado al periodista acusar a Francisco Almoguera, su primer marido, de estar manipulando a José María. Su antiguo cuñado ha dado un paso más y ha insinuado que Paola Olmedo, que está embarazada de tres meses, también entraría en el lote. Solo es su punto de vista, dice conocer bien a la familia Campos y está convencido de que tiene razón.

| Telecinco - Linkedin

Carmen ha desmentido la información y sobre todo ha dejado claro que a ella no le molesta que José María sí hable con su ex. “¿Qué clase de madre sería yo?”, pregunta mientras recuerda que no pueden usar el nombre de Francisco porque es anónimo. La pequeña de las Campos está cansada de dar explicaciones y tiene miedo de que la situación empeore.

Carmen ha explicado que su hijo siempre pasa la Nochebuena y la Navidad al lado de su exmarido y promete que ella lo entiende. Según su versión, no es cierto que Francisco esté convenciendo a Paola para que no tenga relación con las Campos. Es cierto que ha tenido muchos problemas con él, pero esta situación forma parte del pasado y no quiere recordarla.

Borrego ha matizado que sigue contando con el apoyo de su hija, quien se ha dado cuenta de que no ha hecho nada. Terelu Campos no entiende que su sobrino esté siendo tan injusto y piensa que no entra en razón “porque no quiere ver”. Supuestamente apoya a su mujer, está en estado y no quiere disgustarla, por eso se ha separado de la familia.

Carmen Borrego no quiere más guerras

Carmen trabajaba en el programa Viva la Vida cuando Antonio David Flores soltó una información muy complicada. El ex de Olga Moreno aseguró que Borrego perdió la custodia de sus hijos cuando se separó de Francisco y ella dio explicaciones. Reconoció que había sido una época complicada y de mucho dolor, pero aseguró que nunca había fallado.

| GTRES

Borrego prefiere no tratar el tema en público y más ahora que José María está tan dolido con ella. No quiere despertar ningún malestar en su hijo, quien supuestamente se posicionó en su contra durante el proceso de divorcio. Este dato no está confirmado por ningún protagonista, pero es lo que insinúan en los platós de Telecinco cuando tocan el asunto.

Pipi Estrada cree que su compañera está muy enfadada porque no comprende que Paola y José María estén tan cerca de Francisco. Ella lo ha negado y ha asegurado que todas Navidades su hijo está con el padre, así que está muy acostumbrada. Le parece muy bien y nunca ha puesto impedimentos, de ahí que haya amenazado a Estrada para que pise el freno.

Carmen Borrego desvela cuando solía ver a su hijo

Carmen ha recibido un ataque por parte de Pipi que sigue generando mucha controversia. “Tú no acabas de digerir que José María se lleva extraordinariamente bien con su padre y que la nuera se lleva bien con su suegro. Tampoco que la consuegra se lleva bien con su consuegro”, comenta haciendo alusión a la madre de Paola.

Borrego sabe que su nuera está embarazada, por eso es tan complicado que se lancen acusaciones falsas sobre ella. Ha estado a punto de abandonar el plató y Pipi ha tenido que hablar con la dirección del programa para que dé explicaciones. Está convencido de su teoría es cierta y de que sus datos son completamente reales.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp