Acusan a Alexia Rivas de traicionar a su nuevo novio y saltan las alarmas

Alexia Rivas vuelve a estar de plena actualidad y en esta ocasión no quiere esconderse de nada ni de nadie. Ha reconocido abiertamente que tiene una nueva ilusión: se llama Mikel Lezama y es político del Partido Popular. Explica que llevan dos meses saliendo y que todavía es pronto para anunciar nada, pero cree que la relación tiene bastante futuro.

Alexia Rivas pensaba que todo iba bien hasta que ha sintonizado Sálvame y ha escuchado la insinuación que ha hecho Kiko Hernández. Rivas ha sido pillada en Navacerrada con Mikel, una zona poco frecuente para los reporteros de Madrid. Kiko cree que la periodista llamó a la prensa para que le cazasen porque ella no suele tener agencias detrás, no genera tanto interés.

Alexia ha sido acusada de traicionar a su novio porque él no quiere formar parte de la industria del corazón. Ha hablado del tema en Ya es mediodía y ha asegurado que si tuviera interés por ser famoso no se habría enamorado de él. Ahí está el supuesto engaño: Kiko Hernández cree que el político no tenía ni idea de que le estaban grabando, pero ella sí.

Alexia se ha quedado sin palabras al escuchar al colaborador, quien cree que el noviazgo va a durar demasiado poco. “La próxima vez llamas a los paparazzi cuando estés con tu madre”, cree Kiko que Mikel le va a decir a la tertuliana. Ella ha sido la primera en reconocer que su novio no quiere convertirse en personaje porque tiene una profesión muy diferente.

Rivas ha dado la cara en el programa de Joaquín Prat y ha dejado claro que no tiene nada que esconder. “A Mikel no le preocupa nada, ni la Preysler ni nadie, y si le preocupara no sería mi chico”, comenta en un tono contundente. Por eso en Sálvame piensan que la periodista podría haberle traicionado vendiendo unas fotos para anunciar el romance.

Alexia Rivas tiene en contra a una presentadora

Alexia responderá a Kiko Hernández cuando considere oportuno, pero hay más personas que piensan igual que él. Terelu Campos también se ha planteado que las fotos que han salido publicadas no sean casuales, cree que es demasiada coincidencia. Ella es una estrella del corazón y garantiza que Navacerrada es una zona bastante tranquila.

Rivas no esperaba tener que lidiar con un revuelo tan grande, pero lo cierto es que en esta ocasión está haciendo las cosas bien. En ningún momento ha alzado el tono, simplemente se ha limitado a responder a las acusaciones que recibe. También cuenta con otros apoyos, sus compañeros de Ya es mediodía no piensan que haya filtrado ninguna información.

Terelu está convencida de que en la sierra de Madrid no hay fotógrafos porque ella ha ido con varios novios y nunca le han pillado. Según su postura, resultaría más creíble que hubieran cazado a Alexia en el centro que a las afueras. Sin embargo, no quiere entrar en atacar a nadie porque todavía no hay pruebas que demuestren la presunta traición.

Alexia Rivas desvela quién duerme con Mikel Lezama

Alexia ha aclarado que el político vive fuera de la capital por motivos de trabajo, pero que pasan bastante tiempo juntos. “Ahora está conmigo sí, está en Madrid, no va a estar en casa del vecino”, comenta haciendo alusión a su vida sentimental. Mikel está durmiendo con ella, pero eso no quiere decir que compartan vivienda, es algo puntual.

Rivas ha recibido muchas críticas, sobre todo desde que le han acusado de filtrar esta información para ganar protagonismo. Lo cierto es que no tiene necesidad, pues ya trabaja en dos de los programas con más repercusión de Telecinco. No necesita hablar de su vida, ha demostrado ser una profesional de primera categoría.

