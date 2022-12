El accidente de tráfico que Irene Urdangarin no ha podido evitar

Irene Urdangarin lleva un año muy complicado por la separación de sus padres y por las controvertidas actuaciones de su abuelo materno. Y, por si fuera poco, ahora ha visto que familiares muy cercanos han tenido un percance vial que ahora se ha hecho público. Nos estamos refiriendo a sus primos, Froilán y Victoria Federica.

Irene Urdangarin no ha podido evitar que ellos vuelvan a meter la pata y se vean salpicados por un escándalo. Aunque es la pequeña del clan, no duda en aconsejarles, les recominda que lleven una vida más tranquila y que no se metan en jaleos. Pero parece misión imposible a tenor de lo sucedido.

De manera irremediable , aunque se ha intentado silenciar lo ocurrido, ella ha visto que se ha acabado publicando. Y esto lo único que hace es que vuelvan a estar en el punto de mira y que cada vez más se cuestione la monarquía en nuestro país.

Irene Urdangarin no ha podido evitar lo sucedido

La hija de Iñaki Urdangarin es una de las sobrinas de Felipe VI más alejadas del foco mediático y que menos problemas ha dado. Todo lo contrario a sus primos, los hijos de la infanta Elena, que van de escándalo en escándalo. De ahí que sean cuestionados públicamente, que se arremeta contra ellos y que propicien que la monarquía quede en jaque.

Irene Urdangarin, que tiene buena relación con ellos, les ha aconsejado ser más cautos y evitar las polémicas. Sin embargo, no le hacen mucho caso. Buena muestra de esto es que son noticia constante por sus juergas, por saltarse las normas durante el confinamiento, por la vida de lujo que llevan y por sus amoríos.

Y ahora, por si todo esto fuera poco, vuelven a copar las portadas de los medios de comunicación. La joven Urdangarin sabe qué ha sucedido porque ha visto la luz una noticia que vuelve a dejar de manifiesto lo problemáticos que son.

En concreto, El Confidencial ha desvelado que el pasado mes de noviembre Victoria tuvo un percance con el coche llevando como copiloto a Froilán. Al parecer, sucedió a altas horas de la madrugada cuando el vehículo en el que viajaban chocó con varios automóviles que estaban aparcados.

El barrio de Salamanca fue el escenario del percance, del que se desconocen las causas, que provocó que hasta el lugar se trasladara la Policía. Es más, se ha desvelado que rápidamente se personaron en la zona funcionarios de seguridad de la Zarzuela. Agentes que se encargaron de ocultar presuntamente lo sucedido, aunque ahora se ha descubierto.

Quizás el intento de tapar el accidente ha sido para que los primos de Irene Urdangarin no volvieran a ser cuestionados. Y ya no solo ellos, fundamentalmente la institución monárquica.

Irene Urdangarin conoce otro escándalo familiar

Irene Urdangarin estará estupefacta por el comportamiento de sus primos y por los escándalos que protagonizan. Y más perpleja aún se habrá quedado al ver que a Froilán se le implica además en otro asunto peliagudo.

El mencionado medio es el que ha contado que el joven habría participado en una pelea frente a una discoteca de la madrileña calle Goya. Pelea que acabó, entre otras cosas, con uno de sus amigos herido. Sí, porque recibió una puñalada de 2,5 centímetros.

Irene Urdangarin es consciente de que la Policía se encuentra en estos momentos investigando la trifulca, en la que habrían llegado a participar hasta 30 personas. Estas se podrían enfrentar a multas e incluso a penas de prisión de hasta un año.

