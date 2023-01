Una abogada señala a Ana Rosa Quintana: 'No me gusta la gente como ella'

Ana Rosa sabe que tiene algunas enemigas en televisión. Una de ellas se hizo famosa después de que Sálvame la convirtiese en uno de los personajes más frescos y que le hizo subir en audiencias en 2022.

Patricia Donoso, abogada de carrera, vive a todo lujo junto a su marido y le encanta el ritmo de vida que lleva. Por cierto, en las últimas horas ha hablado en el pódcast del Maestro Joao. Y el caso es que ha cargado contra varias caras famosas de Mediaset sin ningún tipo de piedad.

No ha sido nada benévola con Ana Rosa Quintana y tampoco le ha temblado el pulso para criticar a David Valldeperas, Adela González o Laura Fa.

Sálvame la catapultó a la fama, aunque lleva un tiempo sin aparecer por allí por una bronca que tuvo con uno de los directores del espacio.

Ana Rosa, en el punto de mira de una de sus grandes enemigas

Lo cierto es que el Maestro Joao sabe el tirón que tiene Patricia Donoso y le ha invitado a su pódcast El elegido.

Un trabajo en el que el vidente se siente muy cómodo con sus invitados. Y gracias a Los 40 puede hacer entrevistas ácidas a los personajes más conocidos del mundo del corazón.

No se ha cortado un pelo la buena de Patricia Donoso para dar su más sincera opinión sobre los pesos pesados de Telecinco. Y principalmente le tiene una gran animadversión a Ana Rosa Quintana, con la que coincidió alguna vez en Telecinco y a la que no puede ni ver.

"Cuando fui a su programa con Luján Argüelles nos miramos y es una sensación de que nos caíamos mal. Ahora que me ha vuelto a ver, me ha vetado porque no habla de mí, se habla los viernes que no estoy yo", sostuvo en la charla con el vidente.

Ana Rosa Quintana sabe que la abogada no puede verla delante

"Ella dijo que no le gustaba la gente como yo. Y yo dije a mí tampoco me gusta la gente como ella, que tiene trabajando a gente que es conde, pero no es conde como Lequio. Es un señor con problemas de maltrato".

Por si fuera poco, así ha criticado de quién se rodea la veterana periodista. "Tiene trabajando con ella a determinado grupo de gente, y que no le guste yo hasta lo valoro, porque la gente que le gusta no es buena gente. Yo soy de María Teresa Campos".

"Antes me pongo un diseño de Ana María Aldón que sentarme con Ana Rosa, no puedo con ella", continuaba criticándola sin miramientos.

En cuanto al mundo Sálvame, de Adela ha dicho que "me produjo la sensación como de tristeza, que no me aportaba nada, no mala, pero como que no me daba nada. No me transmite nada, simplemente que es como apagada, sonríe y es amable, pero no", confesaba.

Donoso carga contra el 'mundo Sálvame'

Sobre quién le da más mal rollo del programa, sin duda, es Laura Fa. "De mal rollo Laura Fa, no puedo con ella. Pensé que podía, pero el tiempo me dio la razón", sentenciaba.

"Yo con Laura no tenía buena sensación, pero al conocerla sí", decía Joao tras ver cómo la criticaba. Eso sí, con Jorge Javier sí tiene buen feeling. "Jamás pensé que tuviese tan buen rollo y ese feeling que se creó en la vida lo pensé", ha dicho.

Lo cierto es que la enemiga de Ana Rosa Quintana no le perdona a David Valldeperas lo que hicieron con ella tras encumbrarla.

"Si tú me traes para ofrecer mi testimonio es que te crees la veracidad de ese testimonio y yo había traído mis pruebas. Si a la siguiente semana me atacas, estás restando importancia a mi testimonio. Yo me había abierto en canal y se van a buscar un pasado donde no debían", lamentaba.

